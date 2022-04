Palais de Justice: Gabrielle Kane accompagne Adji Sarr et charge Sonko

L'instruction dans l'affaire du viol présumé qui se serait passé au salon Sweet Beauty se tient présentement au bureau du Doyen des juges. En attendant la fin de l'audition les hostilités sont lancées entre les souteneurs de Adji Sarr et ceux de Ousmane Sonko.



La féministe Gabrielle Kane, venue accompagner l'accusatrice de Sonko a chargé de leader de Pastef. Estimant que ce n'est pas "Adji Sarr qui a fauté moralement dans cette affaire", martèle-t-elle.



Poursuivant son argumentaire contre Sonko, la féministe se demande "comment une personnalité qui a deux femmes peut quitter sa maison tard dans la nuit, partir trouver une fille et dire que personne ne doit en parler."



A l'en croire, Adji Sarr ne doit pas avoir honte. Pour preuve, ajoute-t-elle "c'est son père et sa famille qui l'ont conduite au Palais. Que personne ne nous saoule. On ne se taira pas. Ce sont des personnalités qui font ce qu'ils veulent dans ce pays. Donc Adji Sarr n'a pas à se cacher de qui que ce soit. "