"Pape Abdoulaye Touré vit des moments extrêmement douloureux", selon son avocat

µL'avocat déclare que "Pape Abdoulaye Touré est sous perfusion au pavillon spécial de l'hôpital Aristide Le Dantec. Selon Me. Khoureychi Ba, son client, se remet difficilement des dommages collatéraux de 22 jours de grève de la faim.



La robe noire estime que « la libération de ce brillant leader, devenue une urgence est impérative ».

« Pape Abdoulaye Touré ne possède pas un seul diplôme universitaire à force de se battre pour la cause de ses camarades. Exclu à l'Ucad et réinscrit à Hampaté Ba, il est arbitrairement privé d'examen et sans plus grande espérance de rattraper le temps perdu. La dégradation continue de l'état général de la santé physique, mentale et psychologique de ce garçon l’oblige à être pris en charge désormais par des spécialistes appartenant à des branches diverses », clame Me Ba.



Pour rappel, l’activiste est sorti du service des urgences de l’Hôpital Principal de Dakar, le 21 novembre où il était admis depuis le 9 du même mois. Placé sous mandat de dépôt, alors qu’il traînait plusieurs fractures, Abdoulaye TOURÉ est poursuivi pour « actes ou manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique, participation à un mouvement insurrectionnel et actions diverses ».