Pape Gueye honoré par Villarreal sous les yeux de Brahim Diaz

Villarreal a fait un hommage à Pape Gueye, héros de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025. Avant le coup d’envoi du match face au Real Madrid, disputé ce samedi, le milieu de terrain sénégalais a été honoré par son club.



Champion d’Afrique, médaille d’or autour du cou et trophée d’homme du match de la finale contre le Maroc à la main, Pape Gueye a reçu une chaussure symbolique aux couleurs du « Sous-marin jaune ». Le public de l’Estadio de la Cerámica lui a réservé une chaleureuse ovation.



Un moment fort, capté par la réalisation télévisée, qui a également montré Brahim Diaz assis sur le banc.