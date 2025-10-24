Pape Malick Ndour convoqué à la Section de Recherches de Colobane, ce vendredi

L’ancien ministre sous Macky Sall et membre de l’Alliance pour la République (APR), Pape Malick Ndour, est convoqué cet vendredi à la Section de Recherches de la Gendarmerie à Colobane, a-t-on appris.
Pour l’heure, les raisons officielles de cette convocation n’ont pas été précisées. Toutefois, selon plusieurs observateurs, elle pourrait être liée aux récentes déclarations publiques de l’ancien ministre, tenues lors d’une manifestation politique.
Dans une vidéo de PressAfrik, on voit Pape Malick Ndour arrivé à la Section de Recherches habillé d’un cafetan gris et souriant.
Pour l’heure, les raisons officielles de cette convocation n’ont pas été précisées. Toutefois, selon plusieurs observateurs, elle pourrait être liée aux récentes déclarations publiques de l’ancien ministre, tenues lors d’une manifestation politique.
Dans une vidéo de PressAfrik, on voit Pape Malick Ndour arrivé à la Section de Recherches habillé d’un cafetan gris et souriant.
Autres articles
-
Touba : l’ONAS libère plusieurs sites inondés dans la partie nord de la ville
-
Trafic de migrants : un suspect interpellé avec 15 passeports aux Parcelles Assainies
-
Liberté 3 : une veuve expulsée du domicile conjugal et maltraitée par le huissier
-
Fièvre de la vallée du Rift : 302 cas confirmés dont 26 décès enregistrés à ce vendredi
-
Concert Hip-Hop à Paris : l'ambassade de France refuse des visas aux artistes sénégalais