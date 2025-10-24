Réseau social
Pape Malick Ndour convoqué à la Section de Recherches de Colobane, ce vendredi



L’ancien ministre sous Macky Sall et membre de l’Alliance pour la République (APR), Pape Malick Ndour, est convoqué cet vendredi à la Section de Recherches de la Gendarmerie à Colobane, a-t-on appris.
Pour l’heure, les raisons officielles de cette convocation n’ont pas été précisées. Toutefois, selon plusieurs observateurs, elle pourrait être liée aux récentes déclarations publiques de l’ancien ministre, tenues lors d’une manifestation politique.
 
Dans une vidéo de PressAfrik, on voit Pape Malick Ndour arrivé à la Section de Recherches habillé d’un cafetan gris et souriant. 
Vendredi 24 Octobre 2025 - 19:11


