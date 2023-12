Pape Matar Sarr rassure les Sénégalais après sa blessure de ce dimanche

« Plus de peur que de mal », c’est ce qu’a affirmé Pape Matar Sarr sur son compte X (ex-Twitter). Avant d’ajouter: « On se voit à la CAN.



Le milieu de terrain sénégalais est sorti sur blessure à la 32e minute, ce dimanche lors de la victoire de Tottenham (3-1) contre Bournmouth. Il avait ouvert la marque à la 9e minute.