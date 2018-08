Pape Samba Mboup : «Seuls les cancres pensent que Karim Wade sera candidat»

«Seuls les cancres pensent que Karim Wade peut être candidat, et je n'en suis pas un», a déclaré Pape Samba Mboup. Ce dernier qui se prononçait sur les élections présidentielles de 2018 est d'avis que le vœu de ses ex-camarades du Parti démocratique sénégalais (Pds) est purement fantaisiste.



Chef de Cabinet de Me Abdoulaye Wade jusqu’à sa chute en 2012, M. Mboup revient sur l’origine de la perte du pouvoir de celui-ci. «Si Wade a perdu le pouvoir, c’est la faute de Karim Wade. Et je n’avais pas manqué d’alerter son père sur ses agissements. Mais il l’avait mal pris et m’avait mis à l’écart pendant deux mois durant lesquels je suis resté chez moi».



Poursuivant ses diatribes à l’endroit de Wade-fils, l'invi té de "RFM Matin", qui œuvre désormais pour la réélection de Macky Sall dès le premier tour, clame la culpabilité de Karim dans l’affaire des biens mal acquis qui lui avaient valu une condamnation de 6 ans et un exil après avoir passé la moitié de sa peine en prison.



A l’en croire, Karim mérite tout ce qui lui arrive puisque, qu’il ne se déplaçait que dans un jet privé. Et de se poser la question : «d’où provenait tout cet argent si l'on sai t que pareil déplacement devait couter entre 50 et 100 millions de francs Cfa ?»