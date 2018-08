Pape Samba Mboup menace le Pds : «Si je déballe, ça va faire mal»

«Babacar Gaye est très mal placé pour parler d’éthique». C’est ce qu’a fait savoir Pape Samba Mboup qui portait la réplique au chargé de communication du Pds qui leur avait reproché leur soutien à Macky Sall.



Invité de l’émission «Rfm Matin», l’ancien chef de Cabinet de Me Abdoulaye Wade jusqu’en 2012, s’est dit choqué par de tels propos, surtout venant de l’ex président du défunt Conseil régional de Kaffrine.

«Babacar Gaye qui parle aujourd’hui d’éthique n’en dispose même pas. Je me souviens qu’en 2002, alors que nous luttions aux cotés de Me Wade, lui militait au sein du Pls (Ndlr : Parti libéral sénégalais dirigé par Me Ousmane Ngom). Donc, s’il revient aujourd’hui parler d’éthique, cela me révulse vraiment».



Ne s’en arrêtant pas en si bon chemin, M. Mboup prévient ses anciens « frères » de parti de faire attention. Je les exhorte à arrêter de m’attaquer. Car je dispose de missiles et si je me mets à déballer, ça fera vraiment mal à beaucoup d’entre eux».