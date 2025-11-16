Paralysie du secteur de la santé : des marches, grèves et sit-in annoncés en novembre (ASAS et le SASTUS)

L'ASAS And Gueusseum et le Syndicat Autonome des Techniciens Supérieurs de Santé (SATSUS) décident de passer à l’offensive dans leur lutte syndicale, après «une analyse approfondie du processus d'apurement du passif social» avec le gouvernement sénégalais.



Dans un communiqué publié ce dimanche, l’ASAS et le SATSUS annoncent leur intention de mener plusieurs actions, afin « d'assurer la matérialisation effective des points de leurs plateformes revendicatives respectives, qu'ils soient spécifiques ou communs».



Les deux plateformes syndicales, parmi les actions à mener, comptent faire un sit-in national le 21 novembre de 09h-13h, suivi d’un point de presse conjoint à Dakar le même jour. A la suite de cela, elles prévoient une grève générale les 25 et 26 novembre avec respect strict des urgences et du service minimum, avant une grande marche nationale à Dakar le 26 novembre 2025.



Ces différentes actions de grèves, de marches, de sit-in et de points de presse s’inscrivent dans une volonté manifeste d’amener le gouvernement à régler un ensemble de questions en rapport avec l’amélioration des conditions de vie et de travail des acteurs de la santé du Sénégal.



Selon l’ASAS and Gueuessem et le SATSUS, parmi les raisons qui justifient leurs différentes actions figurent le fait que cinq (05) années se sont écoulées (sans qu’une suite favorable n’ait été trouvée), depuis la signature de l'accord portant régularisation de la situation administrative des Techniciens supérieurs ayant comblé leurs gaps de connaissances et de compétences. Pour les plateformes syndicales, cette «situation est inadmissible».



Dans leur communiqué, les deux organisations estiment enfin que leur « dynamique de synergie et de solidarité syndicale» a pour but «une convergence de vues totale sur la nécessité d'une mobilisation commune face aux manquements persistants de l'État».



