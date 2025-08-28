Parcelles-Assainies : 2 jeunes interpellés avec 35 paquets de drogue

La brigade de recherches du commissariat d’arrondissement des Parcelles-Assainies a interpellé deux (2) jeunes trafiquants de drogue mercredi 27 août vers 14 h. Ce, suite à des informations anonymes faisant état d’un réseau de stupéfiants dans le quartier. Ainsi, les enquêteurs ont ciblé une maison abandonnée dans la cité Soprim, transformée en point de vente par des dealers du secteur.



Lors de la perquisition, les limiers ont surpris deux individus en flagrant délit. Il s’agit d’O. Datt, 19 ans, tailleur, et d’A. A. Ndione, 19 ans, charretier, tous deux résidant à l’Unité 8 des Parcelles-Assainies. La fouille a permis de saisir plusieurs quantités de drogue. O. Datt détenait un sachet contenant dix cornets de chanvre indien, deux paires de ciseaux et 5 000 F CFA.



Son complice avait dans sa culotte 25 paquets de kush, une drogue synthétique, ainsi que 3 000 F CFA, considérés par les enquêteurs comme le produit probable de la vente.



Les deux (2) mis en cause ont été placés en garde à vue au commissariat et sont poursuivis pour « détention et trafic de chanvre indien, détention et trafic de kush, ainsi que pour association de malfaiteurs. »