Parcelles Assainies : deux présumés voleurs interpellés, deux motos saisies

Deux individus, soupçonnés d’avoir commis un vol avec violence au sein de l’Unité 8 des Parcelles Assainies, ont été interpellés par les éléments du Commissariat U15. Une opération qui a permis la saisie de deux motos et d’une bombe de gaz.



Selon les informations publiées par la police nationale sur Twitter, les suspects sont accusés d’avoir dérobé une moto, un téléphone portable, un sac et des papiers d’identité lors de leur forfait.



Une perquisition liée à leur interpellation a permis de saisir deux motos et une bombe de gaz, suggérant une possible activité délinquante plus large.

