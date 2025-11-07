Parcelles Assainies : un homme interpellé pour diffusion de contenus pornographiques via WhatsApp

Le Commissariat d’Arrondissement des Parcelles Assainies, Unité 15, a procédé, le jeudi 6 novembre, à l’interpellation d’un individu pour atteinte aux bonnes mœurs ainsi que pour collecte et diffusion illicites de données à caractère pornographique. L’arrestation fait suite à une plainte déposée par une femme victime de harcèlement numérique. Selon ses déclarations, elle recevait depuis plusieurs jours des messages indécents sur WhatsApp, envoyés par un homme lui transmettant des images et vidéos à caractère pornographique. L’individu prétendait agir pour le compte d’une autre personne, dans le but de “perturber son ménage”, tout en lui adressant des propositions obscènes pour la rencontrer “dans des hôtels ou auberges”.La plaignante a confié aux enquêteurs que cette situation “outrageante, désobligeante et persistante” était devenue insoutenable pour elle et son époux. Estimant que l’homme cherchait à nuire à leur couple, elle a décidé de saisir la police. Les investigations menées ont permis d’interpeller le suspect au marché, où il a été arrêté sans incident.Lors de son audition, le mis en cause a reconnu “sans ambiguïté” les faits. Il a expliqué avoir obtenu le numéro de la victime dans un groupe WhatsApp intitulé « Groupes Serigne M. M. Chaussures ». Il a également admis être “un habitué de ces pratiques”, ajoutant que “certaines femmes acceptent parfois ses propositions”.Le suspect a été placé en garde à vue, et l’enquête se poursuit pour déterminer s’il a d’autres victimes.