Paris : le F24 organise une grande marche citoyenne ce samedi

La grande plateforme de lutte des forces vives de la nation dénommée Mouvement force vives du senegal F24 section Diaspora annonce une grande marche ce samedi 13 mai à Paris ( France). Le départ est prévu à 14 heures au Chateau rouge métro ligne 4.



Les manifestants disent "non au 3e mandat de Macky Sall" et exigent "la libération des détenus politiques".



Il faut souligner qu'au Sénégal le F24 compte organiser un grand rassemblement ce vendredi 12 mai à la Place de la Nation ( ex Obélisque). Ladite plateforme se donne comme mission de mobiliser les citoyens sénégalais pour obtenir entre autres : « Le respect par le Président Macky Sall de la Constitution et de la parole donnée et son renoncement à présenter sa candidature pour un troisième mandat illégal et illégitime ; La suppression des articles L 29 et L 30 du code électoral et de tous les artifices juridico-politiques, tels que le parrainage et les verdicts commandités, ayant empêché et/ou susceptibles de rendre inéligibles des prétendants à l’élection présidentielle de 2024 en dehors de règles établies de manière consensuelle ».