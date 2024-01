Parrainage : Abass Fall propose une solution pour éviter les rejets massifs de dossiers

Le traitement des dossiers de parrainage bat son plein. Toutefois de nombreux candidats ont vu leurs dossiers rejetés le plus souvent à cause des doublons. Pour résoudre cette situation, Abass Fall, responsable de l’ex-Pastef, a proposé de permettre à chaque personne de parrainer au moins deux candidats. Selon lui, dans un pays où les réalités sociologiques et culturelles encouragent souvent les individus à parrainer plusieurs personnes, cette mesure pourrait pallier ces rejets massifs de dossiers. Il a donné comme exemple le fait que certains évoquent avoir recueilli jusqu'à 4 millions de parrainages sans pour autant les déposer, ce qui soulève des questions sérieuses. Abass Fall a insisté sur l'importance de prendre en considération ces réalités et ces défis lors du processus électoral pour éviter de décrédibiliser la fonction présidentielle. Ainsi, M.Fall a appelé à trouver un équilibre pour résoudre ces problèmes, en faisant aussi un "ndeup" électoral . Selon lui, discuter et explorer des solutions adaptées permettraient d'éviter des situations qui pourraient ternir l'intégrité et la légitimité du processus électoral présidentiel. Regardez !

Ndeye Fatou Touré

div id="taboola-below-article-thumbnails">