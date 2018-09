Parrainage: Aymerou Gningue vise 10.000 signatures pour Macky Sall

Le président du groupe parlementaire de Benno Bokk Yaakaar (BBY, coalition présidentielle) Aymerou Gningue, a lancé ce week-end dans la commune de Mérina Dakhar où il est maire, la campagne de parrainage pour le président Macky Sall. Il s’est fixé comme objectif, 10.000 signatures.



Placée sous le signe de « l’unité et de la cohésion de tous ceux qui œuvrent pour la réélection du président Macky Sall », la rencontre vise à partager les expériences et à atteindre l’objectif de 10.000 parrains dans la commune.



Selon lui, le parrainage n’est pas une compétition entre les différents responsables. L’essentiel c’est que le nombre soit « converti en suffrages pour Macky Sall et qu’une réélection, le jour du scrutin soit assurée ».



« Je suis sûr que demain, ce même objectif sera décliné dans les autres communes pour atteindre facilement l’objectif départemental qui est de collecter 80.000 signatures pour le candidat Macky Sall » a-t-il affirmé.