Parrainage : la députée Aida Mbodj joue les sapeurs pompiers avant l'irréparable

La présidente de la Commission Défense et sécurité de l'Assemblée nationale est en train de faire des pieds et des mains pour sauver ce qui peut encore l'être, avant l'introduction du projet de loi sur le parrainage.



Aida Mbodj, qui était venu assister à la rencontre des députés non-inscrits ce jeudi est d'avis qu'«il est encore temps de régler les problèmes, de régler certaines questions». Pour rassurer ses collègues députés, Aida Mbodji les informe qu'elle «est en relation permanente avec le président du groupe majoritaire, Ayemirou Gnigue, et le président Madické Niang. Et, une autre rencontre est prévue avant la date des plénières».



Elle renseigne, sur la même lancée, qu'elle a aussi interpellé «les sages de réagir avant qu'il soit trop tard, parce que ceux qui considèrent que le pouvoir est amusant, confondent le pouvoir et l'abus de pouvoir. Or au Sénégal, on ne peut pas accepter l'abus de pouvoir», prévient-elle.

La "Lionne de Bambey" a également appelé le peuple à prendre plus conscience du problème, car, elle est convaincue que «le peuple est plus fort que cette majorité qui est au dessus de nous (des députés de l'opposition)».



Aida Mbodj renseigne, par ailleurs, que «la commission technique concernant l’examen des dispositions de la Constitution va se tenir le lundi 16 avril à 9 heures. Et, la plénière se tiendra le jeudi 19 avril à 9 heures». Et, «par rapport à la modification du Code électoral, la députée de Bambey d'avancer qu’il n’y a pas encore une date retenue».