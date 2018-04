Parrainage : les députés non-inscrits prêts à tout pour arrêter la loi

Les députés non-inscrits ont tenu une conférence de presse ce jeudi dans un hôtel de la place, pour dénoncer le projet de loi sur le parrainage, qui, depuis quelques temps, est devenu le sujet qui défraie la chronique. Cheikh Bamba Dieye, Ousmane Sonko, Déthié Fall, Me Aissata Tall Sall, Abdoulaye Baldé et Cie disent non à ce projet de loi qu’ils vont purement et simplement déchirer.



«Nous savons tous que l’Assemblée nationale du Sénégal a délibérément choisi la soumission voulue et assumée à l’Exécutif. Elle a cessé de représenter le peuple. Et, nous, députés non-inscrits, nous refusons d’assumer cette responsabilité », ont-t-il décrié.



Ils appellent ainsi, tout le peuple sénégalais à se faire l’écho de cette bataille par tous les moyens de luttes démocratiques. Et, ils interpellent aussi, les chefs religieux, traditionnels, aux leaders politiques, à partir à ce combat.