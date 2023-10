Parrainages: de nouveaux coordonnateurs régionaux de Benno désignés

Macky Sall a désigné Mame Bounama Sall, coordonnateur régional des parrainages de la coalition Benno Bokk yakaar à Thiès, en remplaçant Ousmane Tanor Dieng. C’est Dr Augustin Tine qui avait été désigné avant que le Parti socialiste (Ps) ne rue dans les brancards, poussant le président de la coalition Benno à faire machine arrière.



D’après les informations de Les Echos, Macky Sall a cédé à la pression des socialistes qui, dès la publication de la liste des parrainages de la coalition Benno Bokk Yakaar, ont commencé à ruer dans les brancards.



Immédiatement, après que le groupe WhatsApp du secrétariat exécutif national du Parti socialiste a commencé à exploser, Alioune Ndoye, pourtant ministre, a demandé la tenue d'urgence d'une réunion de la plus haute instance du Ps.



En effet, lors du secrétariat exécutif de l’Alliance pour la République (Apr), le débat avait été agité. Dr Augustin Tine, qui avait été désigné pour coordonner les activités de parrainages à Thiès, avait proposé que son nom soit enlevé et qu’à la place on y mette Mame Bounama Sall, une façon de laisser le Ps perpétuer le leadership de Ousmane Tanor Dieng dans la région. Une proposition que Macky Sall avait bien accueillie mais en homme politique averti, il avait soumis la proposition à Aminata Mbengue Ndiaye afin que le Ps prenne la région de son choix.



Finalement, le choix a été porté sur Mame Bounama Sall après consultation avec la secrétaire générale du Parti socialiste. Une décision qui met un terme aux velléités de rébellion des socialistes et qui ramène la paix au sein de Benno.