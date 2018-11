Partage du fichier électoral au ministère de l'Intérieur: le Pds boycotte la "farce" d'Aly Ngouille Ndiaye

Le Secrétaire national adjoint aux élections au sein Parti démocratique sénégalais (Pds), Maguette Sy a affirmé que leur parti ne va pas participer à ce qu’il une "farce" du ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye, qui autorisé l’opposition à accéder au fichier électoral, à trois mois de l’élection.



«Le ministre de l’Intérieur veut nous faire jouer une farce à laquelle nous refusons de participer. Le fichier qui a été présenté aujourd’hui aux partis politiques n’est que celui qui est mis en ligne…Ce que nous voulons savoir, ce sont des renseignements portant sur les bureaux de votes, les emplacements et tout ce qui concerne l’élection », a réagi Maguette Sy sur la Rfm.



Mais pour Pape Biram Touré, député de la majorité, c’est par souci de transparence que le ministre de l’Intérieur a accepté d’inviter l’opposition pour visiter le fichier, même si elle n’a pas le droit. Il s’agit du fichier mis en ligne il y a quelques jours, car soutient-il, « il n y a deux fichiers ».



A l’en croire, c’est le même fichier qui avait fait l’objet d’un examen par les experts de l’Union européenne et qui a conclut ceci en substance: « le fichier quoique perceptible et cohérent de bonne qualité, constitue une base solide pour l’organisation des prochaines élections ».



En réponse au député de la majorité, Maguette Sy a rappelé que « ce n’est pas le ministre de l’Intérieur qui doit accepter l’accès des partis politiques au fichier électoral ». « C’est un droit garanti aux partis et inscrit dans le code électoral », dit-il, accusant le pouvoir « d’entretenir la confusion » selon laquelle seuls les candidats retenus ont droit à accéder au fichier, à 15 jours du scrutin.