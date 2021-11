Partenariat Espoirs Guédiawaye: le responsable du recrutement l'As Saint-Etienne impressionné par la progression de Boubacar Fall et El Hadji Dieye

Gérard Fernandez, responsable de la Cellule recrutement de Sainté est revenu sur l’intégration rapide des anciens pensionnaires des Espoirs de Guédiawaye, à savoir Babacar Fall et El Hadji Dièye. « C’est une bonne réussite parce que les deux garçons qu’on a accueillis ont signé professionnel. Boubacar a signé pro de la même manière qu’El Hadji Dièye. Déjà, on va dire que c’est assez rapide leur acclimatation et tout. Parce qu’ils viennent confirmer ce qu’Ousmane (président du Club Espoirs de Guédiawaye) nous avait dit d’eux. Pour nous, c’est déjà un très bon début, parce qu’ils ont su imposer leur contrat en pro quelques mois peu après son arrivée. Ça s’est rapide et même inespéré », a-t-il dit.



« Cela prouve qu’il a bien travaillé avant de venir à Saint Etienne. Si El Hadji s’est imposé aussi facilement et qu’on lui a offert un contrat professionnel ; c’est parce qu’avant ils avaient du potentiel et ils ont bien travaillé. Si les deux se sont imposés rapidement pour signer leurs contrats, c’est parce qu’ils avaient du potentiel et une bonne réputation à la base », a ajouté l’ancien entraîneur assistant de Saint-Etienne.



Pour rappel, l’AS Saint-Etienne et les Espoirs de Guédiawaye vont officialiser un accord de partenariat ce vendredi 12 novembre à Dakar. Ce club sénégalais va nouer un partenariat avec un club français dans le but de permettre aux jeunes joueurs locaux de décrocher, dans un futur proche ou lointain, un contrat professionnel à l’étranger.