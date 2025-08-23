Partenariat sino-sénégalais : Sonko et l’ambassadeur Li Zhigang concrétisent le projet d’aciérie





Selon la même source, la rencontre a porté sur le suivi des projets stratégiques discutés lors de la récente visite officielle du Premier ministre en Chine, notamment la mise en place d’une aciérie au Sénégal.

La Primature souligne que cette rencontre vise à réaffirmer la volonté commune du Sénégal et de la Chine de concrétiser les projets stratégiques convenus lors du déplacement officiel du Premier ministre en Chine. Le projet d’aciérie, en particulier, est vu comme un pilier du partenariat économique entre les deux pays.

Le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, a reçu ce samedi 23 août 2025 l’ambassadeur de la République populaire de Chine au Sénégal, S.E. M. Li Zhigang. Il était accompagné de dirigeants de China Harbour Engineering Company (CHEC), spécialisée dans les infrastructures, et de BAOWU International, un acteur majeur de la sidérurgie, informe la Primature du Sénégal sur sa page Facebook.