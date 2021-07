Pas de prière de Aid Al Adha cette année au Maroc

Le ministère des Habous et des Affaires islamiques a annoncé, ce mercredi 14 juillet, qu’il a été décidé de ne pas accomplir la prière de l’Aid Al Adha dans les Moussalas et les mosquées.



Cette décision a été prise, en raison de l’affluence observée à cette occasion et des difficultés de garantir les conditions de distanciation.



Tout en précisant que les mosquées restent ouvertes pour l’accomplissement des cinq prières et de la prière du vendredi, le ministère souligne, dans un communiqué, que cette mesure relative à la Prière de l’Aïd Al Adha est une sounna qui peut être accomplie aux domiciles.



Cette décision a pour finalité de préserver la santé physique, dans le cadre des mesures préventives pour faire face à la pandémie.