Pass Sanitaire: Boubacar Séye et d’autres passagers sénégalais malmenés à l’AIBD

Boubacar Séye, le président de l'Ong Horizon Sans frontière et des passagers sénégalais ont été malmenés, hier, mercredi à l'Aéroport international Blaise Diagne. La raison : Ils ont été contraints par "des agents de santé qui ont confisqué leurs passeports pour les obliger à faire, ou avoir disent- ils, un passe sanitaire délivré par le ministère de la santé", a appris PressAfrik.Alors qu'un document publié par le Quai D'Orsay, l undi dernier classe le Sénégal sur la carte actualisée des pays « verts ». Ce qui dispense les voyageurs en provenance ou à destination d'un pays vert comme le Sénégal, qu'ils soient vaccinés ou non, de ne pas être soumis aux mesures contraignantes pour entrer ou sortir.Chose que Boubacar Seye a considéré comme de "l'acharnement contre la diaspora, pour régler un contentieux politique".Poursuivant, le président de l'ONG Horizon Sans Frontière indique à cet effet que "c’est à croire que les mesures du ministère des Transports aériens et du Tourisme ne s’appliquent que quand on veut. Ce lundi 11 octobre, le Sénégal avait sorti un communiqué annonçant que les passagers entrants sont désormais dispensés de test PCR s’ils sont vaccinés contre coronavirus."Et pourtant, explique t-il après avoir pris connaissance du document, "par mesure de prudence, nous avons appelé Iberia qui confirme l’information, ce qui nous poussent à annuler notre rendez-vous de test Covid 19, prévu pour mon cas ce mercredi puisque je devrais prendre mon vol le jeudi pour Dakar. A l’embarquement effectivement, le personnel d’Iberia a vérifié nos certificats de vaccination ou test PCR négatif sans aucun souci."Mais la surprise à été grande une fois à Dakar, renseigne Boubacar Séye. "Les agents de santé confisquent nos passeports pour nous obliger à faire, ou avoir disent-ils, un passe sanitaire délivré par le ministère de la Santé. Comment peut-on disposer de passe sanitaire venant d’Europe avec un certificat sanitaire fait ou délivré par le Sénégal ?", se demande t-il."Par esprit républicain, nous avons accepté de faire des tests à raison de 40 euros soit 25000 FCFA par personne, mais il faut que le Sénégal apprenne à mieux respecter sa diaspora pour éviter d’autres cas Cheikh Niass car beaucoup de passagers étaient révoltés contre ce qui ressemble à un « business » fait sur leur dos", a fait savoir Boubacar Séye.