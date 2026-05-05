Patrimoine : Le Monument de la Renaissance africaine s’enrichit de douze pièces gabonaises

Le Sénégal vient d'enrichir son patrimoine muséal suite à la réception de douze œuvres d'art majeures offertes par la République gabonaise. La cérémonie de remise officielle s’est déroulée au Monument de la Renaissance africaine à Dakar, marquant une étape significative dans la coopération culturelle entre les deux nations.







Ce geste s’inscrit dans une volonté de renforcer la circulation des biens culturels à l’intérieur du continent. En accueillant ces pièces représentatives du patrimoine gabonais, les autorités sénégalaises entendent promouvoir une vision panafricaine de la culture et valoriser la mémoire commune des peuples d'Afrique.







Ces nouvelles acquisitions intègrent les collections du Monument de la Renaissance africaine, consolidant ainsi la position de Dakar comme un carrefour majeur de la diplomatie culturelle continentale. L'initiative vise à permettre au public sénégalais et aux visiteurs internationaux de découvrir la diversité artistique africaine sans les contraintes des frontières géographiques.

