Paul Pogba régale l'Angleterre, Antonio Conte prend cher en Italie

Un Pogba taille patron



En Angleterre, on parle beaucoup de la belle victoire de Manchester United (3-0) contre Aston Villa. Un joueur en particulier a retenu l'attention des tabloïds, il s'agit de Paul Pogba. Le Français a inscrit le dernier but de la rencontre, et s'est de nouveau montré à l'aise sur le terrain. Les Red Devils sont en grande forme, puisqu'ils restent sur 5 victoires de rang, et se classent 5e de Premier League. Et pour le journal Metro, c'est notamment grâce au bon retour de Pogba. Celui-ci fait aussi la Une du Daily Star ce vendredi. Il semble très heureux et prêt à rester à Manchester, d'après le journal. Enfin pour le Daily Mirror, c'est Mason Greenwood qu'il faut mettre en avant. Le jeune joueur a marqué pour son 3e match de suite, et semble lui aussi en très grande forme !



«Conte, dans le rouge»



En Italie, l'Inter qui jouait hier soir face à Vérone, fait les gros titres. Les Nerazzurri n'ont pu faire mieux qu'un match nul (2-2), et ont glissé à la 4e place comme le rapporte La Gazzetta dello Sport. Conte est «dans le rouge», titre le journal au papier rose. Le mauvais résultat de l'Inter fait les gros titre des autres journaux transalpins, à l'instar du Corriere dello sport qui parle d'une «reddition de Conte». Mais pour le Quotidiano Sprotivo, c'est tout l'Inter qui est a critiquer sur cette rencontre.



«Pression maximale» pour Hazard et le Real

Enfin, du côté de l'Espagne, c'est Eden Hazard qui fait grand bruit. L'international belge fait son retour après plusieurs match ratés à cause d'une cheville inconfortable. Un atout de plus dans le jeu de Zinédine Zidane, qui pourrait faire beaucoup de bien au Real Madrid dans la course au titre. Les Merengues jouent d'ailleurs ce soir, contre le Deportivo Alaves. «Hazard, pour caresser le titre», résume Marca. Il fait aussi la Une du journal As, qui parle plutôt de «pression maximale», notamment sur les épaules des Madrilènes. Car le Barça est revenu à un point de la Casa Blanca, au classement. Il est donc important de prendre les 3 points pour Zidane et ses hommes. Et Hazard pourrait bien avoir son rôle à jouer dans cette quête.