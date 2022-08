Pavillon spécial de l’hôpital Le Dantec : 7 détenus en grève de la faim

Sept (7) détenus hospitalisés au pavillon spécial de l’hôpital Aristide Le Dantec sont en grève de la faim. Selon le mouvement Frapp France Dégage qui donne l'information via un communiqué, ces grévistes protestent contre les longues détentions préventives et le manque de prise en charge sanitaire.



« Les détenus fustigent le non-respect du calendrier médical et le fait que beaucoup d’entre eux sont des handicapés dont certains doivent subir des opérations et manquent de moyens », informe le secrétariat exécutif national du Frapp



Le Frapp se dit très "inquiet" pour la santé des détenus qui sont en grève de faim à l’hôpital de Le Dantec et attire encore l’attention de la direction de l’administration pénitentiaire sur la situation des détenus malades en particulier et sur les grèves répétitives dans les différentes prisons du Sénégal.



Le mouvement demande à l’administration pénitentiaire de "régler immédiatement" la question de la santé des prisonniers dans les 37 prisons du Sénégal et de "satisfaire les préoccupations des détenus du pavillon spécial", rapporte la même source.