Pèlerinage 2025 : Yassine Fall annonce des innovations pour un meilleur encadrement des pèlerins

Le ministre de l'Intégration Africaine et des Affaires Étrangères, Yassine Fall, a tenu un point de presse ce vendredi 7 février 2025 pour faire le bilan des préparatifs du pèlerinage aux Lieux Saints de l'Islam. Elle a annoncé plusieurs innovations visant à améliorer le confort et la sécurité des pèlerins sénégalais.



« Conformément aux instructions des plus hautes autorités de la République, des mesures fortes ont été prises en vue d'organiser ce voyage dans les meilleures conditions de confort et de sécurité pour les pèlerins », a déclaré Yassine Fall.



Dans cette perspective, elle annonce que trois innovations majeures ont été apportées particulièrement en ce qui concerne l'édition de 2025. « Elle concerne une revue du cahier des charges régissant les pèlerins en Arabie saoudite, une décentralisation des opérations d’inscriptions et d’enrôlement des pèlerins et une meilleure préparation du séjour de nos pèlerins en Arabie saoudite », a fait savoir le ministre de l’Intégration Africaine et des Affaires Étrangères.



Aujourd’hui, à 4 mois du pèlerinage 2025 et à la lumière des instructions, Mme Yassine Fall a fait le point de la situation de la préparation du pèlerinage au lieu Saint de l’Islam. D’après elle, des actions ont été menées par la délégation générale au pèlerinage (DGP) quant à « l’élaboration de l’échéancier pour le hadj 2025 pour une anticipation des opérations et un meilleur suivi des différentes phases de la préparation et de la conduite du pèlerinage en lieu avec les acteurs impliqués par cette opération ».



Mise en œuvre de guichets uniques dans 5 pôles régionaux



Elle a également précisé que son département a élaboré un cahier de charges régissant les pèlerinages. « Nous avons élaboré un nouveau cahier de charges. La réorganisation des voyagistes privés en 10 regroupements d’environ 1000 pèlerins conforment aux exigences de la partie saoudienne », a affirmé Yassine Fall



À ce titre, elle précise qu’une charte des 10 regroupements a été élaborée par la DGP et signée par tous les chefs de regroupements.



Le ministre a précisé que la Banque Islamique du Sénégal (BIS) a été retenue pour gérer les opérations financières du pèlerinage après un appel d'offres.



« La fixation du taux du rial saoudien par le ministère des Finances et du Budget qui est aujourd’hui à 168 FCFA pour 1 rial contre 162 FCFA en 2024 », a-t-elle déclaré, soulignant que les « crises au Moyen-Orient ainsi que la tendance haussière du dollar sont parmi les facteurs pouvant expliquer cette hausse assez marginale ».



Dans le cadre de la décentralisation, la mise en œuvre de guichets uniques dans 5 pôles régionaux (Ziguinchor, Saint-Louis, Tambacounda et à Diourbel) ainsi que la désignation de coordinateur pour diriger les activités d’inscription et d’enrôlement des futurs pèlerins avec la participation des services impliqués dans le processus dont la Gouvernance, la Police, la Direction régionale de la Santé, le Service d’hygiène ainsi que la Banque islamique du Sénégal.



10 regroupements de 1 000 pèlerins



À l’en croire, la Direction Générale du Pèlerinage a rencontré en Arabie saoudite le vice-ministre du Hajj et de l'Oumra et a signé le protocole du Hadj 2025.



Concernant les voyagistes privés, 10 regroupements de 1 000 pèlerins chacun ont été mis en place pour se conformer aux exigences saoudiennes. Une charte a été signée entre les autorités et les responsables des agences de voyage.



Enfin, le forfait financier du pèlerinage reste fixé à 4.300.000 FCFA (quatre millions trois cent mille francs CFA), malgré l'évolution des taux de change.



Le ministre a également salué la récente visite à Dakar de Tawfiq bin Fawzan Al-Rabiah, ministre saoudien du Hajj et de l'Oumra, qui a permis de renforcer la coopération entre les deux pays en matière d'organisation du pèlerinage.