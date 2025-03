Pèlerinage interdiocésain de Témento : toutes les dispositions sont prises pour une réussite de cette 37e édition prévue ce weekend prochain (Préfet)

Le sanctuaire Notre Dame de la Paix de Témento, situé dans la région de Sédhiou, s'apprête à accueillir le pèlerinage interdiocésain prévu le week-end prochain. Toutes les dispositions sont désormais prises pour assurer le bon déroulement de cet événement religieux d'envergure, comme l'a affirmé l'adjoint au préfet de Goudomp, Baba Wilane, lors du comité de développement départemental (CDD) préparatoire de l'édition 2025.



Lors de cette rencontre , le Comité d'organisation a mis un accent particulier sur la sécurité des pèlerins. Il a ainsi sollicité des autorités le renforcement de l'éclairage du site par l'installation de lampadaires afin d'assurer une illumination permanente durant la nuit. Cette mesure vise à garantir le confort et la sécurité des fidèles qui seront présents en grand nombre. Le comité prévoit l'affluence de près de 15 000 pèlerins en provenance du Sénégal, mais aussi de pays voisins tels que la Guinée-Bissau et la Gambie.



Face à cette forte participation, les organisateurs ont demandé aux services de la douane de faciliter l'entrée des pèlerins tout en veillant à ce qu'aucun produit périmé ou impropre à la consommation ne soit introduit sur le site du sanctuaire. Le sanctuaire Notre Dame de la Paix de Témento a déjà fait peau neuve afin d'accueillir les pèlerins dans des conditions optimales. Les travaux d'aménagement et d'entretien ont été réalisés pour offrir aux fidèles un cadre propice à la prière et au recueillement. Avec ces mesures mises en place, les organisateurs espèrent une édition 2025 réussie, marquée par la ferveur religieuse et le bon déroulement du pèlerinage. La mobilisation des autorités administratives et des forces de sécurité témoigne de l'importance de cet événement pour la communauté catholique des diocèses de Kolda et Ziguinchor et de leurs voisins gambiens et bissau-guinéens.