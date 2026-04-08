Vigilance : L'Ambassade du Canada dément l'existence d'un « Visa spécial FIFA »

L’Ambassade du Canada au Sénégal a formellement démenti l’existence d’un quelconque visa spécifique pour la prochaine Coupe du monde de football. Lors d'une session d'information sur la lutte contre la fraude organisée ce mercredi 8 avril 2026 à Dakar, Mouhamed Diop, représentant de l'ambassade, a précisé que les voyageurs souhaitant se rendre au Canada pour cet événement doivent impérativement solliciter un visa de visiteur ordinaire.







Cette mise au point fait suite à la prolifération de fausses informations sur les réseaux sociaux. De nombreux arnaqueurs prétendent pouvoir faciliter l’obtention d’un visa spécial ou garantir un traitement express des dossiers en vue du Mondial. Face à cette recrudescence de pratiques frauduleuses, les autorités canadiennes misent sur la sensibilisation des journalistes et de la population pour couper court aux rumeurs et protéger les candidats au voyage.







L’ambassade a également lancé un avertissement ferme contre toute tentative de falsification de documents ou de gonflement artificiel des délégations. Mouhamed Diop a rappelé que des unités d'investigation sont chargées de vérifier scrupuleusement chaque information fournie. Toute déclaration mensongère ou omission délibérée de faits peut entraîner des sanctions immédiates et compromettre durablement toute future demande de visa.





Pour éviter de tomber dans les pièges tendus par les escrocs, il est fortement recommandé aux citoyens sénégalais de consulter exclusivement les ressources officielles du gouvernement canadien. L'ambassade rappelle que les sites web institutionnels et les pages certifiées sur les réseaux sociaux restent les seules sources d’information fiables et sécurisées pour entamer une procédure d’immigration ou de voyage vers le Canada.

