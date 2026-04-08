Addoha Sénégal : La directrice commerciale jugée pour un détournement de 200 millions FCFA

Fatima Mariame Fall, directrice commerciale de la société immobilière Addoha Sénégal, doit répondre de ses actes ce jeudi devant la chambre de jugement financière du Pool judiciaire financier (PJF). Poursuivie en procédure de flagrants délits, elle est au cœur d'un scandale financier portant sur un « détournement de fonds estimé à plus de 200 millions de FCFA. »







L'affaire a débuté par une plainte de son employeur pour escroquerie ainsi que faux et usage de faux en écriture privée. Les investigations révèlent un système de malversations complexe impliquant également de nombreux clients de la société. Ces derniers accusent la prévenue de les avoir trompés à travers des réservations de logements fictives.







Placée sous mandat de dépôt après son face-à-face avec le procureur de la République financier, Fatima Mariame Fall a fait l'objet de plusieurs extractions pour les besoins de l'enquête. Ce dossier marque une nouvelle étape dans les activités du PJF, chargé de traiter les délits financiers majeurs au Sénégal.

