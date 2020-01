Pep Guardiola: "Jamais je n’entraînerais Manchester United ou le Real Madrid"

Aimé par certains et detesté par d'autres. Il n'y a pas de juste milieu concernant Pep Guardiola, et l'entraîneur de Manchester City ne laisse généralement personne indifférent.



L'entraîneur catalan s'est présenté devant les médias pour une conférence de presse avant la demi-finale aller de la Coupe de la Ligue anglaise, qui aura lieu ce mardi à Old Trafford contre Manchester United.



En plus d'avoir analysé la rencontre, le préparateur de Manchester City a profité d'être devant les journalistes pour revendiquer son amour pour son club actuel et pour le FC Barcelone.



"Je n'entraînerais jamais Manchester United, même si je n'avais aucune offre sous la main. Sans offres, j'irais aux Maldives me reposer, ou ailleurs. Mais je n'irais jamais à Manchester United, de la même manière que je n'irais jamais au Real Madrid", a assuré Pep Guardiola.