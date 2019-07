PetroGaz - Macky se répète à la Rencontre pour le Contenu local: "le Cos-PETRO-GAZ est ouvert à l'opposition et...""

Comme déjà il l'avait annoncé lors du lancement du Dialogue national le 28 mai 2019, le président de la République a encore répété ce mardi 02 juillet que le Cos-Petro-Gaz est ouvert aussi bien à la Société civile qu'à l'opposition sénégalaise.

Cette instance créée par le chef de l'Etat Macky Sall pour définir, évaluer, superviser et contrôler la politique de l’État en matière de développement de projets pétroliers et gaziers.



« Le Comité d’orientation stratégique Cos-petro-Gaz, dans sa composition, est désormais élargi à la Société civile et à l’opposition. Je charge le ministre des Mines d’étudier, avec ses entités, la désignation de leurs représentants qui seront désormais dans la composition de Cos-petrogaz », a-t-il affirmé lors de la cérémonie de lancement de l’atelier sur la mise en oeuvre de la loi sur le Contenu local dans le secteur du pétrole et du gaz.



Le Président Macky Sall explique sa décision d'ouvrir cette instance « dans la logique de la mise en place d’une politique et d’une gouvernance publique, saine, transparente et durable de nos ressources naturelles pétrolière et gazière en particulier ».