Pétrole: Bientôt une nouvelle législation qui va aboutir à…

Le gouvernement sénégalais est en train de préparer une nouvelle législation et dans des cadres réglementaires qui seront publiés avant la fin de cette année. Cette loi va aboutir à l’ouverture de la plupart des blocs de pétrole, selon Mamadou Faye, Directeur général de Pretrosen.



« Je peux vous dire qu’aujourd’hui, que nous préparons une nouvelle loi que nous publierons cette année. Après la loi nous ouvrirons la plupart des blocs de pétrole (estimés à 10) qui ne sont pas disponibles », a dit M. Faye.



Si l’on en croit à Mamadou Faye, « certains blocs de pétrole sont déjà ouverts, et ils sont gratuits. La plupart des contrats sont terminés et ils seront autorisés. Il y a un bloc Offshore, mais nous n’avons pas encore de nouvelles données », précise-t-il.