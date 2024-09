Pétrole et gaz : le Sénégal projette une croissance économique de 9,7% en 2025

Le secteur des hydrocarbures, avec la production imminente de pétrole et de gaz, s'apprête à jouer un rôle central dans les finances publiques du Sénégal pour la période 2025-2027. Selon le Document de Programmation budgétaire et économique pluriannuelle (DPBEP) 2025-2027, les recettes liées aux hydrocarbures devraient considérablement augmenter, consolidant ainsi l'assise budgétaire du pays.



« Le DPBEP prévoit une augmentation significative des recettes provenant de l'exploitation du pétrole et du gaz, avec un impact direct sur le PIB. Le taux de croissance économique est estimé à 7,3% en 2024, avec un pic attendu de 9,7% en 2025, coïncidant avec la deuxième année d'exploitation des gisements d'hydrocarbures », lit-on dans le document parvenu à PressAfrik. Cette croissance sera notamment alimentée par la production des champs pétroliers de Sangomar et gaziers de Grand Tortue Ahmeyim (GTA).



Le rapport produit par le ministère des Finances et du budget annonce qu’« en 2025, les recettes budgétaires globales devraient atteindre 5 677,7 milliards FCFA, soit une progression de 15,5% par rapport à 2024. Cette augmentation est en grande partie attribuée à la montée en puissance des recettes pétrolières et gazières, qui devraient non seulement renforcer les ressources internes, mais aussi stimuler la croissance de l'ensemble de l'économie. »



Dépenses et investissements



Les dépenses totales devraient s'élever à 6 390,2 milliards FCFA en 2025, en hausse de 8,7% comparativement à 2024. « Cette hausse reflète l'engagement de l'État à poursuivre les investissements stratégiques, notamment dans le secteur énergétique, tout en maîtrisant les dépenses de fonctionnement. Une partie importante de ces dépenses sera allouée aux infrastructures nécessaires à l'exploitation des hydrocarbures », indique le ministère.



Si l’on se fie à ce dernier, sur la période 2025-2027, les dépenses publiques devraient progresser de 18,4% en moyenne, avec un accent mis sur le secteur secondaire et les industries extractives liées aux hydrocarbures.



L'exploitation des hydrocarbures devrait permettre au Sénégal de réduire progressivement son déficit budgétaire. En 2025, le déficit est projeté à 3% du PIB.



La période 2025-2027 marque une étape cruciale pour l'économie sénégalaise, avec des perspectives de croissance soutenues par les hydrocarbures.