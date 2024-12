Philippe Diallo réélu président de la Fédération française de football

Philippe Diallo a été réélu samedi président de la Fédération française de football (FFF) pour les quatre prochaines années, a annoncé l'instance à l'issue de l'Assemblée fédérale.



La liste menée par le dirigeant de 61 ans a obtenu 55,34% des voix tandis que celle de son seul opposant, Pierre Samsonoff, a obtenu un score de 44,65%.



"Ce matin, en faisant le choix de notre liste, vous avez fait un choix clair, vous avez exprimé votre désir de nous soutenir, de soutenir le projet que nous avons", a déclaré au pupitre le président réélu. "Je voulais d'abord vous remercier de la confiance que vous nous faites."



Philippe Diallo avait été élu à la présidence de la FFF en juin 2023 après avoir déjà assuré un intérim pendant près de cinq mois à la suite de la mise en retrait de Noël Le Graët, qui était en place depuis douze ans.



Durant son court mandat, l'équipe de France masculine a atteint les demi-finales de l'Euro 2024 tandis que celles des moins de 23 ans a obtenu la médaille d'argent aux Jeux olympiques de Paris 2024. Les Bleues, elles, ont atteint la finale de la Ligue des nations 2023-2024.



Philippe Diallo a aussi noué un nouveau contrat d'équipementier avec Nike jusqu'en 2034 mais n'a pas réussi à convaincre Hervé Renard et Thierry Henry de poursuivre leurs missions respectives à la tête de l'équipe de France féminine et des espoirs masculins.



Dans son premier discours après sa réélection, Philippe Diallo a annoncé son ambition de rendre, dans quatre ans, le football français "plus fort qu'il ne l'est déjà".



"Dès la mi-janvier, sera lancé le chantier de la création d'une Ligue 3 professionnelle placée sous l'égide de la fédération", a-t-il déclaré.



"Il est nécessaire de mettre en place les éléments de la réflexion sur le rebond de notre football professionnel", a-t-il poursuivi, après avoir dressé le constat d'une "crise" du football professionnel français.