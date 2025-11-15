Pikine-Guédiawaye : le tribunal condamne deux jeunes à 2 ans ferme pour trafic de crac

Le Tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye a condamné vendredi 15 novembre deux jeunes impliqués dans une affaire de trafic de crack. Jean Noël Niang, 31 ans, conducteur de moto Jakarta habitant Castor, et Fatou Bintou Sèye, 20 ans, coiffeuse domiciliée à Ben Tally, ont écopé chacun de deux ans de prison ferme. Ils avaient été interpellés le 3 novembre au rond-point poste Thiaroye, à l’issue d’une « livraison surveillée » menée par les éléments du poste de police de Diamaguène.À la barre, Fatou Bintou Sèye a expliqué qu’elle avait été « piégée par un individu qui s’est révélé être un policier », affirmant que ce dernier lui aurait demandé d’appeler un numéro. Elle a déclaré avoir contacté un dealer nommé Bamba auprès duquel elle a « commandé du crack », avant de solliciter Jean Noël Niang pour la conduire de la Zone de captage jusqu’à Thiaroye où la livraison devait se faire. Elle a reconnu lors de l’enquête être consommatrice et « facilitatrice de transactions ».Pour sa part, Jean Noël Niang a soutenu que la drogue avait été trouvée « dans sa poche lors d’une fouille », affirmant qu’il ignorait le contenu du sachet. Il a expliqué avoir accepté la course « pour des raisons financières » et assuré que Bamba, décrit comme un handicapé physique, lui confiait habituellement « de gros colis contenant des habits ou des repas ». La livraison devait rapporter 25 000 F CFA, dont 5 000 F CFA pour lui.Le procureur a rappelé que l’interpellation résultait « d’une livraison surveillée », précisant que les deux prévenus avaient admis que la drogue « provenait de Bamba, dont Jean Noël est le livreur attitré ». Il a affirmé que « l’association de malfaiteurs entre les quatre personnes, dont les deux prévenus et deux fugitifs, était clairement établie », ajoutant que « la cession et l’offre de drogue ne souffrent d’aucune contestation ». Soulignant « la dangerosité du crack, drogue dure qui détruit la jeunesse », il a requis trois ans ferme.La défense, représentée par Me Thioye, a mis en cause « la responsabilité de la police dans la passation de commande » et insisté sur le fait que Jean Noël « ne connaissait que Bamba, pour qui il travaillait depuis plusieurs années ». Fatou Bintou Sèye a exprimé ses regrets, affirmant « n’avoir pas mesuré l’ampleur de ses actes ».Après délibération, le tribunal a déclaré les deux prévenus coupables et les a condamnés à « deux ans de prison ferme ».