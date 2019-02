Pikine : les représentants de la coalition Madické 2019 et du PUR absents des bureaux de vote

Il est 8 heures passées et le vote a démarré dans la plupart des centres de vote de Pikine, dans la banlieue dakaroise. Mais, le fait marquant, c’est l’absence des représentants de la coalition Madické 2019 et du Parti de l’Unité et du Rassemblement (PUR) dans la plupart des centres de vote. Seuls les représentants des coalitions Benno Bokk Yakaar, Idy 2019 et Sonko Président, sont présents.