Plainte de Dame Mbodj auprès de l'Ofnac: le ministère de l'Education réplique et parle d'acharnement

Le Secrétaire général national du "Cusems Authentique" a déposé une plainte au niveau l’Office national de Lutte contre la Fraude et la Corruption (OFNAC), contre le ministère de l'Education nationale. Dame MBODJI, puisque c'est de lui qu'il s'agit, dénonce des cas de fraude et de prévarication que l’Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) aurait relevés dans des rapports.



La Cellule de passation des marchés du ministère de l'Education a pondu un communiqué pour apporter des éclairages et par la même occasion, accuser le sieur Mbodj de proférer des accusations fallacieuses contre le département dirigé par Serigne Mbaye Thiam. Et selon ladite Cellule, c'est une "obstination hystérique qui a commencé lorsque le paiement des salaires de deux de ses responsables syndicats a été suspendu depuis 2013. Elle s’est notamment exacerbée après les élections de représentativité des syndicats d’enseignants, tenues le 27 avril 2017, qui ont justement vu M. MBODJI (et son syndicat) considéré comme non représentatif avec 446 voix, autant de partisans donc sur près 97 000 enseignants que compte notre pays, représentant moins de 2% de son collège électoral".



Dans le document, les services du ministère précise que Dame Mbodj s'est "gardé d’accuser nommément et directement une personne déterminée de corruption, de fraude ou de prévarication sachant qu’il serait traduit en justice si tel était le cas". Avant de "démentir avec la plus grande fermeté les accusations qui sont portées à son encontre et souligne qu’aucune autorité contractante ne peut exécuter un marché public sans avoir reçu au préalable l’accord de la Direction centrale des Marchés publics (DCMP), qui vérifie la conformité des dossiers".



Le ministère de l'Education nationale de rappeler que le marché d’acquisition de manuels de la 1 ère étape, les deux marchés de travaux des 11 et 9 collèges, les deux marchés de réhabilitation des lycées Mariama BA de Gorée et Ameth FALL de Saint-Louis et le marché de réhabilitation du bâtiment central du MEN ont tous été conclus à l'issue de procédures d'appel d'offres dont les différents avis ont été publiés dans le quotidien nationale Le Soleil en 2013.