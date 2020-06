Plan d'aide contre Covid-19: la FIFA annonce encore plus d'argent pour ses confédérations

La FIFA gâte encore ses associations membres. Ce jeudi, l’instance annonce un nouveau plan d’aide anti COVID-19 de 1,5 milliards de dollars.



Selon le site Africa Top Sports, lors de sa réunion de ce jeudi, l’instance mondiale a approuvé encore plus de ressources pour ses associations membres. Une subvention de 1,5 millions de dollars dont 500000 pour le football féminin.



En outre, les associations et confédérations pourront solliciter un prêt à hauteur de 35% de leurs revenus annuels. Le prêt va de 500000 à 5 millions pour les associations et de 4 millions pour les confédérations.



Par ailleurs, la FIFA avait déjà approuvé un versement des fonds du programme de développement Forward. Elle a également autorisé ses associations à convertir des fonds prévus pour des projets Forward en une allocation d’aide opérationnelle contre le Covid-19.