Plan de départ volontaire aux Girondins de Bordeaux

Les Girondins de Bordeaux sont décidément au plus mal. Déjà dans le dur avant la crise, le club français est désormais asphyxié financièrement et doit se résoudre à un plan de départ volontaire. D'après France Football, c'est le directeur général adjoint Thomas Jacquemier, qui en a fait l'annonce aux salariés ce mardi matin.

Ce plan à grande échelle consistant à faire des économies sur la masse salariale concernera uniquement le secteur administratif des Marine et Blanc. Depuis le rachat du club en 2018, le nombre de salariés aurait explosé, dépassant les 300 personnes, faisant grimper de facto les dépenses liées aux salaires du personnel. Joe DaGrosa évoquait même une augmentation annuelle de 11 M€, alors que le budget du club est estimé à 55 M€.