Plénière Assemblée nationale : Mansour Faye face aux députés ce mardi

Après le ministre des Affaires Etrangères, Aïssata Talla Sall, c'est autour du ministre des Infrastructures et du Désenclavement de faire face aux députés ce mardi 13 juin 2023.



Mansour Faye va défendre le projet de loi n°05/2023 portant sur le contrôle des laboratoires d’essais et d’études dans le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP), peut-on lire dans un communiqué rendu public lundi.