Plus aucun club ne veut recruter Mason Greenwood, Liverpool se fait encore recalé pour un milieu

Manchester United ne trouve aucune porte de sortie pour Mason Greenwood, Jürgen Klopp abandonne l’une de ses pistes prioritaires et le Bayern Munich a trouvé le remplaçant de Benjamin Pavard, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive.



Mason Greenwood n’intéresse personne



En Angleterre, ce qui fait la Une des pages sports encore une fois, c’est le futur de Mason Greenwood. Après 5 mois d’enquête, Manchester United a pris la décision de se séparer du jeune attaquant, suite aux accusations de viol et d’agression physique sur sa compagne pour lesquelles il a été blanchi par la justice anglaise.



Si hier, le Daily Mail nous révélait que plusieurs clubs étaient intéressés, aujourd’hui le discours est différent. Comme l’écrit le Daily Mirror ce mercredi, les clubs du monde entier sont réticents à accueillir Greenwood. Il risque même d’être snobé par les clubs d’Arabie saoudite. Le pays est sous le feu des projecteurs en ce moment et se demande donc comment l’arrivée de Greenwood serait perçue.



Ce nouvel eldorado du football tente de gagner en crédibilité et en respect. D’après The Sun, une ancienne querelle avec CR7 à Manchester United pousserait aussi le pays à ne pas lui faire de propositions, ce serait dommage d’énerver le porte-étendard du championnat.



La Roma a également été associée à un transfert du joueur de 21 ans, mais elle a pris ses distances par rapport à des informations le concernant. La Turquie pourrait être la destination la plus probable. Manchester United a confié vouloir lui trouver la meilleure porte de sortie possible alors qu’il lui reste 2 ans de contrat. Les Red Devils comptent le vendre pour environ 10 millions d’euros.



Liverpool perd espoir pour son 6



Dans les colonnes du Daily Star, on apprend que Chelsea veut, plus que jamais, s’offrir les services de Folarin Balogun. Après avoir montré toute l’étendue de son talent en enchaînant les buts avec le Stade de Reims, les Blues pensent que le jeune attaquant américain est le joueur qui leur manque pour marquer beaucoup de buts, et donc, gagner des matches.



Le Gunner est très intéressé par un transfert. Arsenal serait prêt à le lâcher contre un peu plus de 40 millions d’euros. Le temps presse pour conclure cette transaction. Le temps, c’est ce qui inquiète également Liverpool.



Toujours en quête d’un numéro 6, les Reds ont cru toucher au but en faisant une offre de 30 millions d’euros pour le milieu de terrain brésilien André. Malheureusement pour eux, selon ESPN Brésil, Fluminense a refusé.



Le club brésilien ne veut pas perdre un membre essentiel de son effectif avant la fin du championnat en décembre. Jürgen Klopp aurait déjà abandonné cette piste pour un autre joueur. Néanmoins, Liverpool va revenir à la charge en janvier pour le milieu de 22 ans.



Le Bayern fait son marché à Leipzig



D’après Sport Bild, le Bayern Munich a déjà trouvé le remplaçant de Benjamin Pavard. Le Rekordmeister a accepté une offre de 30 millions d’euros plus deux à trois millions de bonus de la part de l’Inter. Le champion d’Allemagne voulait être sûr d’avoir un remplaçant avant de valider le transfert.



Du coup, ce serait Lukas Klostermann de Leipzig le candidat idéal. Mais ça risque d’être compliqué, car Leipzig ne veut abandonner aucun de ses joueurs clés en défense. En plus, après les grosses ventes de Gvardiol et Nkunku été, Leipzig n’a plus besoin de renflouer ses caisses, et surtout renforcer un concurrent direct.