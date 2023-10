Plus de 1000 migrants sénégalais ont débarqué en Espagne depuis hier lundi

Deux pirogues parties du Sénégal avec respectivement 159 et 212 personnes ont été secourues ce mardi matin à El Hierro, rapporte la président de l'ONG Caminando Frontera. Parmi ces migrants, il y a 10 Femmes et 16 Enfants. Dans la nuit de lundi, un autre convoi de 54 migrants a été secouru à Tenerife.



Dans la nuit de dimanche à la journée de lundi, quatre convois de 80, 156, 40 et 80 migrants partis du Sénégal ont débarqué en Espagne. Dans l'après-midi du lundi, deux autres pirogues de 133 et 140 personnes ont accosté à El Hierro et Tenerife.



Entre hier et ce mardi 17 octobre 2023, un total de 1054 personnes venues du Sénégal a été dénombré.