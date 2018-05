Plus de 150 experts pour réfléchir sur l'impact négatif de l'exploitation du pétrole et du gaz

L’Etat du Sénégal anticipe à trouver des solutions sur l’exploitation du pétrole et du Gaz, qui peut avoir un impact négatif sur l’environnement. À cet effet, plus de 150 experts vont se réunir à partir de ce mardi à Diamniadio pour réduire tout ce qui est l'impact environnemental. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la troisième édition de la conférence nationale pour le développement durable.



Diomaye Dieng, membre du comité scientifique, explique : « L’objectif est de créer un cadre consensuel pour la gouvernance environnementale des ressources pétrolières et gazières au Sénégal, pour réduire tout ce qui est impacts environnementaux au niveau des plateformes, et également de façon générale, lié à l’exploitation de ces ressources gazières et pétrolières. Il suffira d’identifier les impacts, les meilleures pratiques environnementales au niveau de la sous-région, mais également au niveau international, à travers un partage d’expérience entre différents experts nationaux et internationaux qui sont invités ».



Selon M. Dieng, « à la fin, nous allons formuler des recommandations qui seront à la fin soumises au chef de l’Etat pour validation. Et une fois ces recommandations validées, nous allons les traduire en ligne d’action, et mettre en place un comité de suivi qui permettra d’évaluer l’étape de mise en œuvre de toutes ces recommandations, qui devrait nous permettre d’avoir un cadre stratégique de gestion des impacts potentiels d’exploitation des ressources pétroliers et gazières ».