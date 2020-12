Plusieurs ONG dénoncent "le tapis rouge" de la France au président égyptien Sissi

Une visite d'État qui ne passe pas pour plusieurs ONG. Alors que le président égyptien se rend à Paris, à partir du dimanche 6 jusqu'au mardi 8 décembre, une vingtaine d'organisations non gouvernementales appellent à manifester devant l'Assemblée nationale, mardi à 18 h, pour dénoncer "le partenariat stratégique entre la France et l'Égypte au nom de la lutte antiterroriste".



"On est stupéfait que la France déroule le tapis rouge à un dictateur alors qu'il y a plus de 60 000 détenus d'opinion aujourd'hui en Égypte", a déclaré à l'AFP Antoine Madelin, un des responsables de la FIDH (Fédération internationale des droits humains), une des organisatrices de la manifestation.



La venue d'Abdel Fattah al-Sissi, qui a été reçu dimanche par le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian pour un entretien suivi d'un dîner au Quai d'Orsay, prévoit notamment une procession militaire des Invalides à l'Élysée, un passage par l'Arc de Triomphe ainsi que des rencontres au plus haut niveau politique.