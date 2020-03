Point Coronavirus: près de 1000 morts en Italie ce vendredi, confinement prolongé en France jusqu'au 14 avril

La pandémie de Covid-19 a infecté plus de 500 000 personnes dans le monde et fait plus de 24 000 morts. 120 000 malades sont guéries. L'Europe dénombre plus de 265 000 cas et plus de 14 500 morts. Il y a une très forte augmentation des cas aux Etats-Unis, c'est le pays dénombrant le plus grand nombre de cas (86 000). L'Italie, totalise plus de 80 000 cas et le plus grand nombre de décès : 8 200 au vendredi 27 au matin.



En France, le pic de l'épidémie pourrait être atteint ce weekend (28-29 mars) d'après plusieurs épidémiologistes. Le confinement de la population est renouvelé pour deux semaines supplémentaires à partir de mardi prochain, soit jusqu'au 15 avril. Par ailleurs, tous les actes médicaux et chirurgicaux non urgents ont été déprogrammés dans les établissements de santé. Jérôme Salomon, Directeur général de la Santé, a indiqué le 26 mars, que 29 155 Français ont été testés positifs au virus depuis le début de l'épidémie. 1 696 sont morts à l'hôpital. Santé publique France note de plus une forte augmentation du nombre de cas graves admis en réanimation et de décès et une augmentation des décès toutes causes chez les plus de 65 ans dans les départements du Haut-Rhin, Oise, Vosges et Alpes-de-Haute-Provence. Le confinement est strict et chaque sortie de domicile nécessite une attestation de déplacement. Pour les déplacements professionnels, cette attestation est complétée par une autorisation signée par l'employeur. Le respect de cette mesure est contrôlé par 100 000 gendarmes et policiers présents sur tout le territoire français."On vous demande de respecter le confinement et lorsque vous sortez, de respecter les mesures barrières et la distanciation d'un mètre devant les commerces et dans les commerces" a insisté Jérôme Salomon.





Confinement renouvelé pour 2 semaines (jusqu'au 15 avril)

Déplacements, Sorties, Vie pro et télétravail, courses alimentaires... Que reste-t-il d'autorisé ? Les Français respectent-ils les règles strictes alors qu'on parle déjà d'un confinement prolongé jusqu'au 4 mai et qu'un tiers de la planète est confiné ?



Les frontières de l'Union européenne et de l'espace Schengen sont fermées pour freiner la circulation du virus entre les gens. Comment se protéger pour éviter la transmission ? Quand sera le pic de l'épidémie ? Qui sont les personnes plus à risque ? Certains groupes sanguins sont-ils plus exposés que d'autres ? Quels médicaments éviter et prendre en cas de symptômes ? Quelles consignes pour les Français bloqués à l'étranger ? Comment ne pas céder à la psychose et comment ne pas déprimer pendant le confinement ? Actualités et point de situation en direct.



Santé Journal Des Femmes