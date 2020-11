Point #Covid_19 de ce dimanche 1er novembre...1 décès supplémentaire,14 nouveaux cas, 2 cas importés, 105 guéris

Le ministre de la Santé et de l'action sociale a fait le point sur la situation de la pandémie de la Covid-19 au Sénégal, ce dimanche 1er novembre 2020.Sur 1038 tests effectués, 14 sont revenus positifs soit un taux de positivité de 1,35%. Il s'agit de 4 cas contacts suivis par les services sanitaires, 2 cas importés enregistrés à l’AIBD et 8 issus de la transmission communautaire.



Les cas communautaires sont répartis comme suit : Dakar Plateau (1), Fann Résidence (1), Fatick (1), Koalack (1), Liberté 6(1), Louga (1), Mbour (1) et Rufisque (1).



Le Directeur de la Prévention du ministre de la Santé a également annoncé la guérison de 105 patients qui étaient sous traitement et 5 cas graves, 1 décès.



A ce jour le Sénégal compte 15. 630 cas déclarés positifs dont 14. 958 guéris, 325 décédés et donc 346 malades sous traitement.