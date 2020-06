Point #Covid_19 de ce mardi 23 juin... 64 nouveaux cas, 23 cas graves et 93 malades guéris

Le ministère de la Santé et de l'Action sociale fait le point sur la situation de l'épidémie de Covid-19 au Sénégal, ce mardi 23 juin 2020.Sur 1045 tests effectués, 64 sont revenus positifs soit un taux de positivité de 6,1%.



Il s'agit de 51 cas contacts déjà suivis et 13 cas issus de la transmission communautaire. Ces derniers sont répartis comme suit: 02 à keur Massar, 01 à Pikine, 02 à Mbao, 01 à Scat Urbam, 01 à Grand Yoff, 01 aux Maristes, 01 aux Mamelles , 01 à Liberté 4 ; 01 à Yoff et 01 à Touba.



Le Directeur de cabinet du ministre de la Santé a également annoncé la guérison de 93 patients qui étaient sous traitement et de 23 cas graves. Trois (3) nouveaux décés à la Covid-19 ont été enregistrés lundi 22 juin 2020.



A ce jour le Sénégal compte 6034 cas déclarés positifs dont 4046 guéris, 89 décédés et donc 1898 sous traitement.