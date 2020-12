Point #Covid_19 de mercredi 30 décembre: le Sénégal dépasse la barre des 400 morts

Le point sur la situation de l'épidémie de Covid-19 fait par le ministère de la Santé ce mercredi 30 décembre 2020 a révélé 139 nouveaux cas enregistrés sur un total de 1379 tests effectués (un taux de positivité de 10,08%). Il s'agit de 43 cas contacts, 1 cas importé et 95 issus de la transmission communautaire répartis comme suit :



Kaolack (12), Touba (10), Richard Toll (6), Tivaoaune (6), Médina (5), Thiés (5), Dakar Plateau (4), Guineguinéo (4), Mermoz (3), Sacré Coeur (3), Cité Biagui (2), Fann résidence (2), Fatick (2), Kaffrine (2), Keur Massar (2), Louga (2), Matam(2), Mbacké (2), Parcelles Assainies (2), Almadies (1), Amitié 2 (1), Bambey (1), Centenaire (1), Cité Keur Gorgui (1), Diourbel (1), Foundiougne (1), Kédougou (1), Khombole (1), Liberté 4 (1), Mamelles (1), Nioro (1) , Pété (1), Pikine (1), Point E (1), Yoff (1) et Ziguinchor (1).



7 décès ont été enregistrés, un record du nombre de décès au quotidien. 105 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 41 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable, selon le Dr Mamadou Ndiaye.



A ce jour, 18. 945 cas ont été déclarés positifs dont 17. 201 guéris, 402 décédés, et donc 1341 sous traitement.