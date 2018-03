Point économique du Sénégal : Le ministère de l'Economie annonce une croissance de 7,2%

Le Directeur de la Prévision et des Etudes économique Serigne Moustapha Sène, a annoncé ce mardi un nouveau bon en-avant de l'économie sénégalaise. Le taux de croissance, selon lui est passé de de 6,8% à 7,2% en 2017. Cela s'expliquerait par la bonne santé de certains secteurs comme le Transport, les Télécommunications, le Tourisme.



"Le taux de croissance initialement prévu à 6,8% s'est positionné au terme des estimations à de 7,2%. Ce qui montre que la croissance reprend des couleurs. Ce qui est à l'origine de cette croissance se situe du point de vue de l'offre et de la demande. Du côté de l'offre, c'est-à-dire, les secteurs productifs. La construction se porte bien, l'énergie également, les industries chimiques se portent bien. En agriculture, nous avons enregistré de bonnes performances, à la faveur des efforts qui été faits par l'Etat. Le transport se porte également bien, le tourisme aussi, notamment le tourisme d'affaires. En matière de télécommunications, le secteur financier est effectif. Ce qui montre effectivement qu'un ensemble de secteurs est en train de bien se porter", a déclaré M. Sène



Le Directeur des Etudes économiques de souligner tout de même qu'il y a des secteurs qui marquent le pas. C'est le cas de l'industrie du sucre où Sène parle de difficultés conjoncturelles, causées par "les politiques draconiennes qui ont été mises en place".



Serigne Moustapha Sène s'exprimait en marge du Point économique organisé par le ministère de l'Economie, des Finances et du Plan, organisé ce mardi.