Pôle urbain de Diamniadio: l’Ige « fouille » les travaux de la VRD confié au groupe Ecotra-Tauber

D’après « Libération », l’Inspection générale d’Etat (Ige) enquête, depuis plusieurs semaines, sur les dépenses engagées dans le cadre des travaux de la Voirie et des réseaux divers (VRD) du pôle urbain de Diamniadio. Mais aussi sur l’exécution des travaux sujette à plusieurs commentaires.



Pour rappel, ce marché avait été attribué pour la rondelette somme de 140 milliards de Fcfa au groupe Ecotra-Tauber. Selon les informations de « Libération », les vérificateurs ont requis, pour avoir une meilleure visibilité, les services d’un cabinet réputé dont la mission est de faire une évaluation de l’état d’exécution technique et financière des travaux pour lesquels d’importants montants ont été engagés en plus d’un prêt auprès de la Banque Ouest africaine de développement (Boad).



Par ailleurs, l’Ige continue toujours de pister les fonds dégagés dans le cadre du Programme national des bourses familiales. Elle a ainsi formalisé avec l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) une mission de collecte de données liées à ce programme, rapporte le quotidien « Libération ».